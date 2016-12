"Carta di credito bloccata": attenzione alla nuova truffa

Occhi bene aperti per evitare di cadere nella truffa 'Postepay'. "I tuoi dati sensibili potrebbero finire nelle mani sbagliate. Fai attenzione se ti arriva questo messaggio sul telefonino: 'Per motivi di sicurezza, la tua carta di credito è stata bloccata. Esegui subito la verifica dei tuoi dati". A mettere in guardia i cittadini, è la Polizia sulla pagina Facebook 'Una vita da social'.

"Nessun istituto di credito - ricorda la Polizia - vi chiederà mai di inserire i vostri dati online".