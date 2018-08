Mobilità, avanza il carpooling aziendale: in Campania conquista l'Eav e Aeroporto di napoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Comoda, economica e attenta all’ambiente, la pratica del carpooling aziendale - che permette di condividere l’auto con i colleghi per raggiungere il posto di lavoro - è in costante crescita: nei primi sei mesi del 2018 sono 1.454.382,50 i km risparmiati, cioè i km che i lavoratori hanno percorso in carpooling anziché con le auto proprie, +90% rispetto allo stesso periodo del 2017.

A comunicarlo è Jojob, l’operatore di carpooling aziendale leader in Italia che tramite piattaforma web e app su smartphone permette ai dipendenti della stessa azienda o di aziende limitrofe di condividere l’auto nel tragitto casa-lavoro. Raddoppiati anche i passeggeri che hanno raggiunto il posto di lavoro a bordo dell’auto di un collega (da 24.103 a 51.567), i viaggi certificati effettuati (da 18.391 a 39.234) e le tonnellate di Co2 risparmiate (da 99 a 189).

A viaggiare in carpooling per la tratta casa-lavoro sono i dipendenti di oltre 2.000 aziende. Oltre metà delle aziende è dislocata a Nord (55%); seguono quelle del Centro e chiudono il podio quelle del Sud e Isole (10%). Al Sud, in Campania in particolare, la mobilità sostenibile ha fatto breccia proprio nelle aziende che si occupano di trasporto pubblico: nel 2018 ad esempio ha attivato il servizio l’Ente Autonomo Volturno (EAV), la più grande azienda di trasporto pubblico locale del Meridione controllata al 100% dalla Regione Campania, i cui dipendenti hanno effettuato 1.047 viaggi in carpooling, per 27.341 km percorsi in condivisione e con un risparmio stimato di 1.994 kg di CO2. A seguire l’esempio anche Aeroporto di Napoli, che ha appena attivato il carpooling aziendale per rendere i propri dipendenti partecipi a progetti di responsabilità sociale e stimolarli a dare il loro contribuito alla mobilità sostenibile.

Grazie al carpooling i dipendenti delle aziende italiane possono risparmiare quotidianamente: nel primo semestre 2018 il risparmio generato dalla condivisione dell’auto è stato pari a 290.876 €, ovvero l’85% del risparmio raggiunto in tutto il 2017 (339.383€). A questo si aggiungono poi altri benefit: i viaggi casa-lavoro percorsi in bici, a piedi o in carpooling consentono infatti ai dipendenti di maturare dei punti ed accedere a promozioni messe a disposizione da Jojob e incentivi offerti dalle aziende, come buoni Carburante, Buoni Amazon, parcheggi riservati, buoni per articoli sportivi.