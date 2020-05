campaniarestart, il turismo riparte da Napoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Quello turistico è tra i settori maggiormente colpiti dal coronavirus a livello economico. Sono proprio le località legate ai mesi di punta estivi tra cui Ischia, Capri, Positano, Sorrento in Campania, ad essere penalizzate. Gli hotel a 3 e 4 stelle hanno perso finora un fatturato di circa 2,5 miliardi, mentre si prevede un calo di quasi 20 miliardi di euro nel 2020 rispetto al livello del 2019 e solo nel 2018 il comparto turistico incideva per il 13,2% del PIL nazionale, pari ad un valore economico di 232,2 miliardi di euro. “Nonostante lo strumento a sostegno introdotto dal Governo sia molto valido, credo che rappresenti ancora una goccia nel mare, soprattutto per la Campania, una regione che, più di ogni altra, vive di turismo” - afferma Fabrizio Ara, Presidente dell’Associazione Infoturismonapoli. Secondo il nuovo decreto potranno ottenere il bonus vacanze i nuclei familiari con Isee fino a 40.000 euro e l'importo è modulato a seconda della numerosità del nucleo familiare: 500 euro per nucleo composto da 3 o più soggetti; 300 da 2 soggetti; 150 da un soggetto. Il contributo potrà essere speso dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 e nell'80% come sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura, nel restante 20% come detrazione dall'imposta sul reddito. “In questo contesto #CampaniaRestart si inserisce per dare un aiuto in più” - prosegue Ara - “Infoturismo vuole agevolare la ripresa turistica nella terra delle Sirene dando modo a tutti di partecipare a una call-to-action virale. #CampaniaRestart è il messaggio che in questi giorni dobbiamo trasmettere: divulghiamo questo hashtag, facciamolo nostro, per far ripartire il turismo da Napoli e dalla Campania, che conta un patrimonio ampelografico semplicemente straordinario formato e conservato in quasi tre millenni, grazie alla sua fondamentale posizione strategica al centro del Mediterraneo.” Tre le numerose iniziative ci sarà la collaborazione social con Un Blogger per l’Italia e l’introduzione di una tourist-card che comprenderà: vari tour delle isole e della Costiera Amalfitana, biketour, vespatour, spettacoli di musica dal vivo, showcooking, sconti sulle strutture ricettive, visite guidate e avrà validità di un anno. #CampaniaRestart vuole rilanciare la bellezza e la potenza del territorio campano fatto di scorci e di emozioni indimenticabili, prima fra tutti il profumo inebriante dei limoni della Penisola Sorrentina. “Mai come in questo momento storico Associazione InfoturismoNapoli con #CampaniaRestART vuole dare un messaggio di vicinanza ai turisti e di riconoscenza a tutti gli albergatori, ristoratori, artisti che si troveranno in prima persona a fronteggiare la difficile, ma non impossibile, ripresa” conclude Fabrizio Ara, Presidente di Infotusimonapoli. WHENEVER WHEREVER FOREVER CAMPANIA RESTART “Che cosa sperate di trovare a Londra, a Parigi, a Vienna? Vi troverete Napoli. È il destino dell'Europa di diventare Napoli.“ (Curzio Malaparte, libro “La pelle”)