Nappi: "Campania ultima per investimenti in agricoltura"

"L'agricoltura è una grande risorsa per la Campania, ma non è sfruttata al meglio. La nostra regione è ultima per investimenti nel comparto e mancano azioni di sistema". Severino Nappi, presidente dell'Associazione Nord e Sud ed ex assessore regionale, convoca produttori, docenti e industriali per studiare un piano che metta insieme le forze di uno dei settori produttivi più illustri della Campania: l'agricoltura.

Il convegno "Terra, tecnologia e turismo" si terrà lunedì 16 settembre, ore 17, a Palazzo San Teodoro. L'obiettivo è quello di far crescere la forza dei prodotti nostrani sul mercato internazionale, supportando l'agricoltura con innovazione tecnologica e affiancando la produzione allo sviluppo del turismo enogastronomico.