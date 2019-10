Camomilla Italia new opening

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

In occasione del restyling dello store in una delle strade più eleganti e glamour di Napoli, Sabato 12 ottobre dalle ore 17:30 si è tenuto il Rose Gold Party di Camomilla Italia. Per festeggiare insieme il nuovo flagship Camomilla Italia, lo store ha ospitato per tutta la durata dell’evento Ilenia Lazzarin e Miriam Candurro, protagoniste della nota serie televisiva “Un Posto al Sole” che, per l’occasione, hanno indossato due total look firmati Camomilla Italia. Una grande folla di fan affezionate erano nei pressi dello store dalle ore 16:00, il loro arrivo ha determinato una grande plauso di persone che con entusiasmo hanno atteso di scattare una foto con loro, di poter conoscerle, complimentarsi e chiedere info sui loro outfit. Ad intrattenere gli ospiti ci ha pensato Marco Morelli, dj partenopeo, che vanta importanti collaborazioni con grandi artisti, tra cui la nota influencer Chiara Ferragni, che ha allietato i presenti con una musica energica e frizzante. Un aperitivo a base di macarons e spumante, il tutto rigorosamente rosa, ha reso più piacevole l’intrattenimento per i presenti. Una vera e propria festa, fatta di palloncini, musica e divertimento a cui non poteva mancare un gift per tutti i presenti, fantastici occhiali da sole firmati Camomilla Italia. “Pink Gold” è il nome del layout pensato dall’ufficio tecnico di Camomilla italia per i suoi store che si presenta elegante, raffinato e dinamico. I restyling puntano ad avere ambienti luminosi, caldi ed intensi. La diversa rifinitura delle pareti creerà un interessante gioco di luci-ombre che renderà più dinamico lo spazio, mentre la leggerezza del metallo si contrapporrà alla durezza del pavimento in effetto pietra. Un layout, che nonostante la presenza di forti contrasti, risulterà perfettamente armonioso. Il nuovo look degli store Camomilla Italia mira a far sentire le sue clienti accolte in un ambiente curato nei suoi dettagli e in cui il prodotto sia ben visibile. L’esperienza di un personale preparato e attento, da sempre fiore all’occhiello dell’azienda, consentirà a rendere l’esperienza di acquisto della cliente ancora più unica e piacevole. . *** Camomilla Italia Camomilla Italia è un marchio di C.M.T., Compagnia Manifatture Tessili srl, fondata nel 1974 da un imprenditore napoletano. Camomilla Italia è la storia di ogni donna raccontata attraverso un capo d’abbigliamento, un accessorio, un dettaglio. La proposta moda Camomilla Italia si è trasformata nel tempo, divenendo sinonimo di femminilità, eleganza e versatilità. Gli elementi distintivi del marchio sono la creatività e la qualità che hanno reso Camomilla Italia il brand di riferimento per il mondo dell’everyday wear. Importante la rete vendite, che vanta più di 220 punti vendita monomarca in Italia.