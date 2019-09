L'assessore Calabrese ne è certo: “Trasporti pubblici efficienti dal 2020”

L'assessore ai Trasporti del Comune di Napoli, Mario Calabrese, ne è certo: “Il trasporto sarà efficiente da settembre 2020”. L'esponente della giunta de Magistris è intervenuto in diritta stamane nel corso di “Barba&Capelli”, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc.

Calabrese, a proposito della situazione trasporti nel capoluogo campano, ha spiegato: “Quest'anno del trasporto dobbiamo affrontarlo guardando avanti. Da sabato Anm dovrebbe partire anche con i prolungamenti notturni. Sono stati comprati nuovi autobus, venendo fuori dalle difficoltà incontrate dall'azienda nel suo percorso”.

“I treni sono stati acquistati da questa amministrazione, e non dalla precedente – ha aggiunto ancora l'assessore – Nel 2019 la Caf avrebbe dovuto consegnare il primo treno da mettere in esercizio, ma questo non è stato possibile anche a causa delle lentezze ministeriali. Il primo treno arriverà ad inizio del prossimo anno”.