"Buono a Sapersi", la trasmissione tv arriva a Napoli

VALENTINA GUTTADAURO, nutrizionista, ne descriverà le proprietà benefiche, consigliando gli abbinamenti più salutari.

Il Professor ANTONIO CARBONE, Direttore di Urologia all’Università Sapienza di Roma, spiegherà come le vitamine contenute nelle zucchine siano valide alleate per chi è affetto dalla sindrome da vescica iperattiva.

STEFANO MARINUCCI, maestro di cucina, mostrerà come realizzare tre versioni di zucchine ripiene. Gli farà eco il collega FABIO TACCHELLA, che, invece, proporrà un cannolo croccante di zucchine con robiola e prosciutto.

Non mancherà un collegamento con l’inviato IVAN BACCHI, ospite di un’azienda a San Severino Marche (MC), dove si lavorano e confezionano le zucchine.

Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, dai banchi del Mercato coperto “De Bustis” di Napoli.