Bosco di Campodimonte, 7 milioni di euro dal MiBACT

“ Con questa decisione, il Ministero dei Beni e delle attività culturali riconosce il grande sforzo fatto dal Museo e Real Bosco di Capodimonte per il miglioramento della fruizione del Parco e la tutela del Giardino storico, 134 ettari con oltre 400 diverse specie vegetali, e lo sostiene con questo investimento di 7 milioni di euro. E per questo ringrazio il Ministro Dario Franceschini” ha detto il direttore Sylvain Bellenger .

“Questa decisione sottolinea un progresso enorme nel concetto di bene culturale in Italia riconoscendo la ricchezza botanica, paesaggistica e culturale del Real Bosco di Capodimonte e nello stesso tempo il MiBACT riconosce una fortissima dinamica di collaborazione sul territorio che parte dal MADRE e passando dal MANN e dalle Catacombe della Sanità, giunge a Capodimonte” aggiunge Bellenger che ci tiene anche a sottolineare la grande partecipazione dei cittadini, non solo napoletani, all'iniziativa “Adotta una panchina” lanciato poco prima di Ferragosto sul modello già sperimentato a Central Park.