Bonus, cassa integrazione e tasse. Muoversi nei meandri della burocrazia ai tempi del Coronavirus è ancora più complicato di prima, a dispetto della parola "semplificazione" sbandierata a più riprese dal Governo. In questo video, Salvatore Bevilacqua prova a spiegare chi ha diritto ai ristori predisposti dello Stato, come accedervi e perché alcuni di essi, come la cassa integrazione in deroga, soffre di clamorosi ritardi.