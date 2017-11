L'Aeroporto di Napoli lancia il Black Saturday per sabato 25 novembre. Un grande evento gratuito per entrare nell'area dopo i controlli anche senza titolo di viaggio, per una giornata all'insegna dello shopping e del divertimento.

Sconti fino al 30% nei negozi all'interno dello scalo partenopeo, con musica dal vivo e tante altre sorprese.

In più la possibilità di vincere due biglietti aerei per una destinazione europea a scelta tra quelle servite dall'aeroporto napoletano.

I posti sono, però, limitati ed è obbligatorio iscriversi all'evento entro il 19 novembre sul sito ufficiale AeroportodiNapoli.it.