Black Friday, cresce l'attesa per il 24 novembre: la storia di successo di un'azienda napoletana

Per la settimana del Black Friday, Amazon.it ha previsto oltre 15.000 offerte con sconti tra il 20% e il 40%. Il 70% di queste offerte proverranno da piccole aziende e imprenditori che vendono i propri prodotti tramite il Marketplace di Amazon.

Una piccola azienda di Napoli sta avendo grande successo su Amazon.it. Combinando tecnologia all’avanguardia, materie prime rigorosamente Made in Italy e artigianato d’eccellenza, con i suoi materassi Fabio de Rienzo ha conquistato i clienti di Amazon. “Li progetto e li provo in prima persona”, dice l’imprenditore campano, 39 anni, che ha cominciato dalla gavetta, come operaio semplice in un’altra azienda, per poi riuscire a fondare il proprio brand. Materassimemory.eu e Fabio quest'anno affronteranno il secondo Black Friday. “L’edizione 2016 è andata alla grande. In quell’occasione abbiamo venduti sei volte più del normale”. Fabio è uno dei pionieri di Amazon.it: è diventato un venditore tre mesi dopo l’apertura del Marketplace in Italia, nel 2011. “Passavo parecchio tempo sul sito per i miei acquisiti personali o anche solo per curiosare, capire meglio come funzionasse. Un giorno mi saltò all’occhio l’annuncio in cui si invitava a diventare venditori. Proviamo, mi sono detto”. I risultati sono da subito lusinghieri: “Eravamo una piccola azienda sconosciuta del Sud Italia e Amazon ci ha permesso di vendere in tutta Europa. Oggi il 90% del nostro commercio avviene tramite la logistica di Amazon”.

Guardando l'Italia, secondo le stime dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm Politecnico di Milano, in questi 4 giorni, gli acquisti online in Italia sfioreranno gli 800 milioni di euro – oltre il 3% della domanda attesa nel 2017 – e mediamente in un giorno i merchant venderanno 3 volte tanto rispetto a un giorno qualsiasi. Quegli operatori che saranno particolarmente aggressivi, potranno anche arrivare a 10 volte il transato di un giorno medio. Secondo i dati provenienti da un sondaggio dell’ADOC (Associazione Difesa Orientamento Consumatori), il budget medio per questi quattro giorni è di 250-300 euro a consumatore. Ciò significa che saranno circa 3 milioni gli acquirenti online. I prodotti tecnologici, come smartphone, tv e accessori, saranno probabilmente quelli più acquistati, seguiti da prodotti di abbigliamento e lifestyle.