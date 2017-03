Ex Peroni, nasce il centro commerciale "Birreria": darà lavoro a centinaia di persone

Sta per essere inaugurata «La Birreria», su un’area di circa 10 ettari, nel complesso polifunzionale di Miano, dove aveva sede lo stabilimento della Peroni.

Saranno realizzati un centro commerciale urbano con oltre 70 tra negozi e medie strutture e un supermercato di 2500 mq, oltre a 300 appartamenti di piccolo e medio taglio, un centro servizi, un sistema di parcheggi interrati e multipiano, aree relax e benessere, un parco urbano pubblico ma gestito direttamente dall’attuale proprietà, un centro per la sorveglianza e manutenzione del luogo. L’intervento si è reso possibile grazie all’impegno della proprietà, del Comune di Napoli e della Regione Campania, che hanno a suo tempo approvato un piano urbanistico attuativo deliberato dal Comune di Napoli e un programma di recupero urbano.

L’opera di riqualificazione urbana coinvolge anche il quartiere al contorno del centro commerciale, con l’acquisizione al patrimonio comunale del parco esistente all’interno della ex fabbrica, parco ricco di importanti essenze arboree e che sarà comunque, come già detto, manutenzionato dal privato, oltre alle opere di edificazione del centro polifunzionale verrà migliorato l’assetto viabilistico al contorno con allargamento delle sedi stradali e riqualificazione delle stesse, il tutto si rapporterà con il collegamento alla nuova stazione «Margherita» della metropolitana, i cui lavori saranno presto ripresi e conclusi nell’arco di due anni, consentendo il collegamento rapido con il centro di Napoli.

L’intervento complessivo garantirà oltre alla presenza dello shopping center e degli spazi di intrattenimento dei servizi e del parco, la realizzazione di oltre 300 residenze che segneranno un nuovo modo di abitare per la qualità energetica, acustica, sismica degli edifici e per la disponibilità di servizi al contorno. Residenze che potranno godere a poca distanza anche del parco di Capodimonte.

Le opere in corso garantiranno lavoro per 2 anni a circa 300 lavoratori, ad opera finita lavoreranno nel complesso, tra servizi e commercio, non meno di 200-250 giovani adeguatamente formati. Le opere avranno termine a partire dalla primavera del 2018 fino alla primavera del 2019 per lotti funzionali.