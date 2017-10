Anm, biglietti a bordo più cari: costeranno 1.50. Il regolamento per acquistarli

La novità verrà introdotta dal prossimo 15 novembre: ogni autista, macchinista e operatore di stazione Anm sarà fornito di un blocchetto con cento biglietti perché possa venderli direttamente agli utenti dei trasporti pubblici napoletani.

Al contrario di quanto inizialmente sembrava fosse previsto, il prezzo per chi acquista questa tipologia di ticket non sarà di 1.30 euro ma di 1.50, quindi 40 centesimi in più del biglietto normale. Inoltre, i titoli di viaggio si potranno comprare soltanto con monete – quindi rendendo minimo l'eventuale resto necessario – e non in ogni momento della corsa. Per quanto riguarda i bus saranno infatti venduti ai capolinea, prima delle partenze, alle pensiline, durante le fermate, e mai con i mezzi in movimento; per Linea 1 e funicolari invece la loro vendita sarà possibile soltanto nell'area prossima ai varchi d'ingresso.

Si inizierà con un blocchetto di biglietti per ciascun dipendente, mentre in tempi brevi saranno stampati direttamente dal personale Anm attraverso delle personali macchinette emettitrici.

Le sigle sindacali a tutela dei dipendenti della municipalizzata hanno chiesto che venga stilato un regolamento così che gli utenti possano avere corrette informazioni sulle modalità di vendita. Tra gli obiettivi, anche quello di far sì che la vendita diretta non diventi un pretesto per evadere l'aquisto dei ticket, eventualmente accalcandosi all'autista soltanto in caso venissero messi in atto dei controlli.