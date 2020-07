Cinquanta milioni per aziende e commercianti: il bando

La Camera di Commercio di Napoli lancia il bando salva-Covid, un'iniezione da 50 milioni di euro a beneficio di aziende ed esercizi commerciali. Diversi gli ambiti interessati dalla misura, a partire dal turismo, per il quale sono stati stanziati 9 milioni di euro. A tour operator, agenzie di viaggio e strutture ricettive andranno dai 5 ai 20 euro per ogni turista che metterà piede sul suolo napoletano. Per l'innovazione sono disponibili 10 milioni di euro, 2 per la cultura, 6 milioni e mezzo per le spese di sanificazione e acquisto di mascherine e guanti.

"Non sono soldi pubblici - ha specificato il presidente della Camera di commercio Ciro Fiola - ma stiamo restituendo alle imprese i soldi che hanno versato in questi anni. La crisi vera inizia ora e dovremo sostenere gli imprenditori almeno fino a marzo 2021. Il bando scadrà a dicembre e il denaro sarà erogato entro 4-5 mesi".