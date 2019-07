Concorso Regione Campania, stasera la pubblicazione del primo bando

Novità sul maxi concorso della Regione Campania. Come spiegato da Palazzo Santa Lucia, sarà pubblicato entro stasera sulla Gazzetta ufficiale il primo bando del Piano Lavoro della Regione Campania.

Palazzo Santa Lucia "ha premuto - si legge in una nota - perché fosse pubblicato da subito tale bando per poter avviare al lavoro il primo blocco di giovani, in attesa del completamento del bando".

Oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, il bando sarà pubblicato anche sul sito della Regione e su quello del Formez.

Un ulteriore appuntamento è stato fissato per domani alle 10 nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, occasione in cui il presidente Vincenzo De Luca incontrerà sindaci e sindacati per illustrare il bando e le tappe previste.