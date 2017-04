Napoli capitale delle bancarelle: è boom di ambulanti stranieri

Spopolano i mercatini con un "boom di ambulanti stranieri" in Italia, cresciuti del 30% in quattro anni. Napoli risulta essere la capitale delle bancarelle, ma sono in forte crescita anche a Roma e Milano.

A dirlo, Unioncamere-InfoCamere sui dati del Registro delle Imprese, secondo cui tra il 2012 e il 2016 la crescita dell'imprenditoria straniera (+24 mila imprese) è stata determinante per il bilancio del commercio ambulante che si è chiuso con un saldo positivo di 15.000 unità (+8,3%), fino a un totale di quasi 195mila imprese.

Positivo, ma meno significativo in termini assoluti, è il contributo delle imprese di giovani under 35. I giovani in più, sbarcati nei mercatini negli ultimi quattro anni, sono stati circa 1.800 (+5,3% la crescita della componente under 35 nel periodo), mentre sostanzialmente fermo è risultato il bilancio delle imprenditrici.