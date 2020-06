Bacoli, riaprono le spiagge libere con un sistema di prenotazione

A Bacoli riaprono le spiagge libere. Dopo la chiusura fino al ponte del 2 Giugno, gli arenili liberi che insistono sul territorio del Comune di Bacoli riaprono i battenti nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dall'ordinanza n. 50 della Regione Campania.

A seguito di adeguata mappatura, installata apposita cartellonistica informativa ed a partire dal prossimo fine settimana, le spiagge libere di Bacoli tornano ad essere fruibili attraverso un sistema di prenotazione mediante l'applicazione "Prenota Lido". Attraverso tale applicazione, concessa a titolo gratuito al Comune di Bacoli, gli utenti potranno prenotarsi sia scaricando l'app sul proprio dispositivo mobile (compatibile per iPhone e Android) sia utilizzando il computer collegandosi al sito www.prenotalido.it, registrandosi e cercando le spiagge libere di Bacoli attraverso l'apposito motore di ricerca.

Il sistema della prenotazione è utile ai fini dell'identificazione dei bagnanti nel caso in cui si rendesse necessario ricostruire il cosiddetto "link epidemiologico" in caso di nuove positività: una raccolta di dati a tutela della salute di tutti coloro che intendono godere delle spiagge e del mare di Bacoli, residenti e non.

I NUMERI - Sono state individuate 1985 piazzole, in totale, per garantire il distanziamento di 1,5 metri tra le attrezzature di spiaggia (ombrelloni, lettini, sdraie, ecc.) posizionate dagli avventori tra un posto e l'altro. Le prenotazioni potranno essere effettuate fino alle ore 24 per il giorno successivo, per un massimo di due giorni consecutivi.

Al momento della prenotazione per ogni spiaggia libera è specificato sia il numero di piazzole presenti in totale, sia quanti sono disponibili per la giornata di domani, ricordando che per "posto prenotato" si intende una piazzola generica disponibile sulla spiaggia.

Tre le fasce orarie individuate: 7-13, 13-19 oppure 7-19

Sarà possibile prevedere fino ad un massimo di 5 unità per ogni posto (il prenotante più altri 4). Al momento della prenotazione, verrà chiesto il codice fiscale sia del singolo prenotante sia per tutte le altre unità, con la prenotazione sempre consultabile sia sulla propria area personale dell'app/sito internet sia sull'indirizzo di posta elettronica comunicato al momento della registrazione.

"Ora siamo pronti a riaprire le spiagge libere - annuncia il Sindaco Josi Gerardo Della Ragione - Non potevamo mai esserlo fino al ponte del 2 Giugno, perchè era necessario allinearsi alle disposizioni della Regione Campania. Oltre ad aver mappato le spiagge libere ed aver approntato una adeguata cartellonistica informativa, abbiamo perfezionato l'applicazione che, voglio specificarlo, ha una funzione di controllo, nulla di repressivo. Il sistema di prenotazioni è utile per tracciare tutti i cittadini fruitori delle spiagge, residenti e non, qualora risulti un nuovo positivo. E' un sistema a tutela della salute di tutti, la cosa più importante. I controlli circa il rispetto del distanziamento sociale saranno effettuati, oltre che dalle forze dell'ordine e di polizia, anche dalle associazioni di Protezione Civile e volontariato che manifesteranno la propria disponibilità rispondendo ad un avviso pubblico che renderemo noto nelle prossime ore. Noi, nelle condizioni in cui siamo, cerchiamo di operare nel miglior modo possibile per effettuare i controlli ed evitare ogni forma di assembramento. Poi ci rimettiamo al senso di responsabilità di ognuno per il rispetto delle regole".

"E' un'applicazione che ci è stata prospettata fin dagli inizi di maggio - commenta l'assessore all'informatizzazione, Rosaria Di Meo - concessa a titolo gratuito al Comune di Bacoli, quindi senza spese aggiuntive. Una app comoda e pratica da utilizzare che mette a proprio agio sia il residente che l'avventore. Anche perchè, a causa dell'emergenza covid e delle disposizioni della Regione Campania, senza prenotazione non sarà possibile arrivare in spiaggia. A noi come Comune saranno trasmessi, immediatamente, i dati delle prenotazioni, sia dell'utente che si è registrato sia dei congiunti con cui verrà al mare, che saranno conservate per 14 giorni".

Traffico veicolare: orari di chiusura diversificata per attività di rimessa e parcheggio a Miseno e Miliscola

Inoltre, attraverso l'ordinanza n. 46 del 4-6-2020, per favorire le modalità di prenotazioni, per stabilimenti balneari in concessione e spiagge libere, ed evitare sovraffollamenti, si disciplina per il prossimo fine settimana un orario diversificato di chiusura per le attività di rimessa e parcheggio in località Miseno e Miliscola.

Nel dettaglio:

Sabato 6 Giugno 2020, le attività di rimessa e parcheggio site in località Miseno (Via Dragonara, Via Faro, Via Sacello degli Augustali e Via Plinio il Vecchio) chiuderanno alle ore 17:00, mentre le attività di rimessa e parcheggio site in località Miliscola (Via Miliscola, Via Lido Miliscola, Via Caracciolo e Via Miseno) chiuderanno alle ore 19:00.

Domenica 7 Giugno 2020, le attività di rimessa e parcheggio site in località Miliscola (Via Miliscola, Via Lido Miliscola, Via Caracciolo e Via Miseno) chiuderanno alle ore 17:00, mentre le attività di rimessa e parcheggio site in località Miseno (Via Dragonara, Via Faro, Via Sacello degli Augustali e Via Plinio il Vecchio) chiuderanno alle ore 19:00.