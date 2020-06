Autonomi e partite Iva, la richiesta: "Rinviare o scontare il pagamento dell'Imu"

Il rinvio del pagamento dell’IMU per le imprese: è questa la richiesta contenuta nella missiva che il Movimento Autonomi e Partite IVA Campania ha inviato nei giorni scorsi al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Lo scopo del rinvio sarebbe dare alle imprese il tempo di rimettersi in carreggiata dopo le perdite patite a causa della pandemia da Covid-19.

“Il Decreto Rilancio – si legge nella missiva - ha conferito ai comuni la facoltà di rinviare il termine di pagamento dell’acconto IMU previsto per il 16 giugno. Solo alcune tipologie di attività turistiche e ricettive sono state esentate dal decreto. L’ANCI, inoltre, ha predisposto una bozza di delibera riservata ai comuni per posticipare i termini come data ultima al 30 settembre 2020. Non riusciamo a comprendere come oggi la Regione Campania e tutti i comuni che ne fanno parte, non prendano in considerazione tale possibilità. Le nostre imprese e tanti cittadini campani, solo da qualche giorno e con mille difficoltà, stanno cercando di riportare la propria vita e il lavoro alla normalità; ma oggi non sono in grado di pagare l’imposta IMU. Sempre tanti cittadini campani, solo da pochi giorni (e non tutti) hanno ricevuto la tanto attesa cassa integrazione”.

Spazio quindi alla richiesta di proroga fino al 30 settembre se non addirittura di esenzione o riduzione del 50%: “È necessaria una proroga almeno fino al 30 settembre (anche se l’esenzione o almeno riduzione del 50% sarebbe un’azione più gradita) per permettere di recuperare le perdite subite economicamente durante la pandemia. Facciamo un appello a tutti i sindaci campani e al Presidente della Regione Campania, di prorogare il termine così come è stato fatto in altri comuni italiani e in qualche caso raro di comune campano, altrimenti le tante dirette e interviste resteranno, come già abbiamo appreso più volte, un amaro slogan.” Primo firmatario della lettera, il coordinatore campano del Movimento Autonomi e Partite IVA, Giuseppe Calvanese, a cui si sono aggiunti numerosi dirigenti locali del Movimento.