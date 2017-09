Auto, in media a Napoli le meno potenti d'Italia

Quella di Napoli è la provincia in cui circolano le automobili meno potenti d'Italia. La classifica è stata stilata da Facile.it rielaborando dati ufficiali del Ministero dei Trasporti: l'area partenopea è quella dalle vetture la cui cilindrata media è più bassa, 1.363 cc.

I dati disegnano un Paese a due velocità, con i primi posti occupati tutti da province del Nord e viceversa gli ultimi da quelle del Sud. In vetta alla classifica si trovano Bolzano e Trento, sulle cui strade girano auto che, in media, hanno la cilindrata rispettivamente 1.664 cc e 1.625 cc. Tantissimi infatti i fuoristrada diffusi in regione. Seguono Vicenza (cilindrata media 1.570 cc), Mantova e Treviso (entrambe con 1.568 cc).

Sicuramente è da registrare che le grandi città non sono indicate per vetture di grossa cilindrata. Ulteriore elemento per spiegare la differenze di potenza delle auto tra le province italiane è l'incidenza che la cilindrata ha sul costo dell'assicurazione. A conferma di ciò, Facile.it ha fatto una simulazione del costo dell'Rca per un automobilista residente a Napoli (considerando lo stesso modello d'auto ma con potenza differente). Per veicolo con cilindrata 1.200 cc e 60 cv, e uno 1.600 cc di cilindrata e 182 cv, si pagano rispettivamente 614 euro l'anno e 769 euro l'anno.