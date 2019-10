Anm, si assumono 100 nuovi autisti a tempo determinato

Cento autisti di autobus verranno assunti da Anm. Si tratta di lavoratori a tempo determinato: le procedure di selezione, che avverranno per titoli ed esami e saranno seguite da una attività di formazione per i candidati idonei, partiranno nei prossimi giorni.

Dopo qualche settimana, verso fine novembre, i nuovi autisti saranno operativi e quindi assegnati ai diversi depositi. L'obiettivo è migliorare l'offerta di trasporto di superficie in tutte le aree della città.

Il contratto durerà un anno. Le ultime assunzioni di autisti risalgono al 2008, quando entrarono in Anm 150 nuovi dipendenti. In quel momento Anm aveva a disposizione circa 1700 autisti, ma nel corso di questi 11 anni, soprattutto con le uscite per i pensionamenti, gli autisti si sono ridotti agli attuali 650.

La scelta di rivolgersi ad interinali è dettata dalla condizione societaria di Anm, in concordato in continuità con procedura in corso dinanzi al Tribunale di Napoli, quindi impossibilitata ad assumere a tempo indeterminato.

"Ci muoviamo su due direzioni - spiega l'amministratore unico di Anm Nicola Pascale - guardando attentamente ai conti ma anche lavorando con il coraggio di investire per migliorare ogni giorno il servizio che diamo alla città. Anm ha bisogno di forza lavoro in tutti i settori, dagli addetti alla manutenzione, ai servizi tecnici, ma il primo ambito su cui abbiamo deciso di intervenire appena possibile è stato quello degli autisti. Un incremento del numero di autobus in servizio è un piccolo ma significativo segnale che vogliamo dare ai cittadini che ogni giorno scelgono di muoversi con i mezzi pubblici, sopportando anche le carenze del servizio su cui tutto il team dell'azienda, dagli autisti ai tecnici, lavora ogni giorno con grande impegno. È una prima svolta, altre ne verranno a breve con l'arrivo dei primi nuovi treni della Linea 1 e con l'acquisizione in prospettiva di nuovi bus".