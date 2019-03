Aumenta la tassa di soggiorno, scatta la protesta degli albergatori

Aumenterà, dal prossimo 30 marzo, la tassa di soggiorno per gran parte delle strutture ricettive partenopee.

La decisione, del Comune di Napoli, è stata resa nota stamane alle associazioni di categoria dagli assessori Enrico Panini e Nino Daniele, nel corso di un acceso incontro.

Il rincaro si attesterà sui 50 centesimi, e riguarderà gli alberghi a 3 e 4 stelle e l’extra alberghiero, quindi bed and breakfast e case vacanze.

Protesta l’Abbac, Associazione dei Bed & Breakfast ed Affittacamere della Campania. "Ci hanno convocato per farci prendere atto di una scelta unilaterale, ospiti costretti a subire un aumento mentre la concorrenza tra città e territori si fa sempre più agguerrita - dichiara il presidente Agostino Ingenito - I nostri gestori ora in imbarazzo a dover comunicare l'aumento ai turisti mentre mancano servizi, decoro e sicurezza e nulla si sa dell'utilizzo di quei fondi raccolti dai nostri operatori e versati nelle casse del Comune. Chiediamo una verifica degli organi di controllo per accertare in che modo sono stati spesi sinora considerato che i conti non sembrano tornare mentre nulla di sa dell'accordo a forfait fatto con Airbnb. Gestori costretti pure a subire un rinvio a giudizio per peculato d'uso anche per un ritardato versamento dell'imposta mentre dilaga abusivismo".

Protesta a partire dal prossimo 31 marzo

Dall'associazione extralberghiera comunicano che il 31 marzo sarà organizzata una manifestazione di protesta. "È dannoso aumentare un'imposta quando ormai molti gestori hanno ricevuto delle prenotazioni, resta poi il problema mai chiarito della destinazione ed utilizzo di quei milioni di euro raccolti - continua ancora Ingenito - Siamo a conoscenza delle problematiche finanziarie del Comune ma non può pagare il turismo, unico settore economico che sta garantendo reddito a famiglie ed imprese. Abbiamo lavorato in questi anni cercando di venire incontro al Comune, fornendo consulenze al Suap e alla polizia locale per garantire controlli. Un percorso costante di impegno con lo spirito di tutelare il turismo malgrado le tante storture di un sistema cittadino complesso".