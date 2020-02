Atena Startup Battle: la competizione tra le più innovative start up italiane fa tappa a Napoli

Arriva a Napoli Atena Startup Battle, la competizione tra le più innovative startup italiane, ideata da TMP Group. Dopo la presentazione nazionale a Milano, la Battle farà tappa mercoledì 19 febbraio negli spazi di Digital Magics – l’incubatore per selezionare idee e startup e per sviluppare l’ecosistema dell’innovazione in Campania – presso il Centro Direzionale Isola F2. Qui le start up napoletane avranno la possibilità di presentarsi e di essere selezionate per la finale, il prossimo 11 giugno a Milano.

Atena Startup Battle, in partnership con tre importanti realtà del mondo FinTech e innovazione – lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, Two Hundred e Talent Garden – punta a far emergere le giovani startup del territorio per dar loro la possibilità di presentare e concretizzare progetti innovativi.

Napoli è la prossima tappa di un roadshow di presentazione che precederà l’evento di giugno e che toccherà alcune tra le più importanti città italiane, dando a tutte le startup che interverranno l’opportunità di conoscere la battle, condividere la propria idea imprenditoriale e formarsi.

Durante la presentazione ogni startup avrà infatti la possibilità di presentarsi e partecipare a panel e workshop di approfondimento e di formazione sull’ecosistema startup, di ricevere consigli e suggerimenti su come comunicare al meglio il proprio progetto imprenditoriale, di conoscere potenziali investitori e di come far colpo, durante la finale, su una giuria composta dalle più importanti realtà collegate al mondo Fintech.

L’evento finale, il prossimo 11 giugno al Talent Garden Calabiana di Milano, offrirà l’occasione a 20 startup selezionate l’occasione di sfidarsi a suon di “pitch” per presentare il proprio progetto e aggiudicarsi il premio finale del valore di 50mila euro in servizi di consulenza in ambito legale, di comunicazione, networking digitale, e di investimenti in equity crowdfunding.

Informazioni sull’evento di Napoli:

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-roadshow-atena-startup-battle-napoli-93478818663

Mercoledì 19 febbraio 2020

h 14:00 – 16:00

Centro direzionale

Isola F2, Unipegaso, Piano 14

80143 Napoli

Per partecipare alla Battle: sarà possibile candidare la propria Startup sul portale Atena Startup Battle www.atenastartupbattle.it entro il 10 aprile 2020. Sul sito sono disponibili il regolamento della competizione e il programma completo dell’evento.