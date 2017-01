Sanità in Campania, De Luca: “Ora 2mila nuove assunzioni”

Duemila nuove assunzioni sono in corso nella sanità campana. Ne dà notizia, nel suo spazio settimanale su Lira Tv, il governatore della regione Vincenzo De Luca.

“Sono in corso – spiega De Luca – le selezioni per aprire nuove strutture della sanità in Campania a partire dall'Ospedale del Mare, in tutto abbiamo avuto la possibilità di fare oltre duemila nuove assunzioni”.

“La gestione commissariale – ha ricordato ancora il presidente della giunta regionale – ha portato 12mila dipendenti in meno negli ultimi cinque anni. E quindi non c'era il personale per tenere aperti i servizi essenziali, per cui si è stati obbligati a utilizzare ore di straordinario in maniera abnorme, sia in autoconvenzionamento, con dipendenti autorizzati a fare uno straordinario prolungato, sia assunzioni con contratti atipici, tra cococo e agenzie interinali”.

Uno straordinario che – secondo l'inquilino di Palazzo Santa Lucia – avrebbe portato ad una spesa di 120 milioni “che potevamo usare per assumere giovani medici creando lavoro, ringiovanendo la sanità e portando nuove competenze”.