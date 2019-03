Piano per il lavoro Regione Campania, on line la tabella dei profili richiesti

Nuovo passo in avanti per il Piano per il lavoro con cui la Regione Campania ha dato il via alla procedura concorsuale per l'assunzione delle figure professionali di cui è carente la Pubblica Amministrazione.

Sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica, all'indirizzo www.concorsiuniciregionali.gov.it, è stata, infatti, attivata un'apposita sezione dedicata alla "Campania" nella quale è possibile scaricare il manuale operativo per le procedure di caricamento dati da parte delle amministrazioni, la tabella dei profili richiesti, nonché l'elenco degli enti che hanno aderito all'iniziativa regionale.

La procedura concorsuale si svolge di due momenti: una fase preselettiva, incentrata su tematiche di logica e argomenti trasversali alla totalità dei profili messi a concorso, e una fase selettiva con prove scritte, consistenti in quesiti a risposta multipla/sintetica riguardanti materie specifiche dei vari profili professionali ed eventuale accertamento delle conoscenze linguistiche e informatiche.

Questa la tabella dei profili richiesti: