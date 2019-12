Assunzioni all'Asl: 248 posti per operatori socio-sanitari

Prosegue a passo spedito la selezione del personale. In modo specifico, per quanto riguarda il concorso pubblico per Operatori Socio Sanitari (categoria Bs), a seguito della graduatoria degli idonei dal n°197 al n°553 trasmessa dall’A.O.R.N. A. Cardarelli il 6 dicembre, stamane sono stati completati gli adempimenti amministrativi congiunti tra l’ASL Napoli 1 Centro e l’ASL Napoli 3 Sud per l’assunzione a tempo indeterminato di 357 Operatori Socio Sanitari (per l’ASL Napoli 1 Centro sono 248 gli O.S.S. assunti). Nelle more degli adempimenti amministrativi propedeutici all’immissione in servizio prevista dal 16.01.2020 la Direzione Strategica dell’ASL Napoli 1 Centro ha adottato questa mattina la delibera n. 417 che proroga sino al 31 gennaio 2020 i contratti a tempo determinato degli Operatori Socio Sanitari già in servizio.

Il reclutamento proseguirà con l’assunzione di 567 infermieri non appena sarà disponibile la graduatoria degli idonei del “Concorso Cardarelli”. La Direzione Strategica dell’ASL Napoli 1 Centro ha anche provveduto con la stessa delibera n°417/2019 la proroga sino al 31 marzo 2020 dei contratti a tempo determinato degli Infermieri già in servizio.