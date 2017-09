Trasporti, De Luca: in arrivo 350 assunzioni in Eav

"Siamo orgogliosi della scelta di integrare il fondo per il trasporto scolastico dei ragazzi disabili con 7,5 milioni di euro. Arriveremo a 100mila abbonamenti per studenti". Sono le parole del presidente della Regione Campania, nel corso della presentazione della campagna per gli abbonamenti gratuiti al trasporto pubblico per gli studenti campani.

"E' una iniziativa di cui siamo sinceramente orgogliosi, il trasporto gratuito per gli studenti delle scuole medie inferiori, superiori e delle università che hanno una distanza tra casa e scuola superiore a 1 chilometro e un reddito Isee non superiore a 35mila euro annui", precisa De Luca.

LAVORO

Il Governatore della Regione Campania ha annunciato 350 nuove assunzioni di giovani in Eav, durante la presentazione della campagna per gli abbonamenti gratuiti ai mezzi pubblici per gli studenti della Campania.

"Dal punto di vista della Regione siamo estremamente soddisfatti perchè abbiamo risanato l'azienda", ha concluso De Luca.