Lockdown e assistenza legale. L'iniziativa dello studio Di Monda

In attesa della fine del lockdown che ci costringe a restare in casa, lo Studio Legale Di Monda & Partners lancia il progetto “Smart Legal Assistance”. A partire da lunedì 13 aprile, infatti, tramite il portale www.dimondaepartners.com, sarà possibile usufruire di un vero e proprio orientamento giuridico on-line, senza raccolta dati ed in forma anonima. In pratica, restando a casa, sarà possibile avere un supporto legale in tempo reale semplicemente cliccando sulla sezione relativa alla disciplina d'interesse - ad esempio condominio o diritto tributario, diritto del lavoro o diritto di famiglia eccetera - ed accedendo ad una call in videoconferenza, in base agli orari di ricevimento dei vari professionisti.

"Da tempo siamo convinti dell’enorme potenziale della innovazione tecnologica nel settore legale e del valore aggiunto che essa può fornire - spiegano Raffaele Di Monda e Francesco Giliberti - l’evoluzione della realtà economica e sociale del mondo globalizzato e digitale ha creato nuove esigenze in relazione ai modi ed ai tempi con i quali offrire ed ottenere in maniera efficace l'assistenza legale, imponendo il progressivo abbandono delle consuete modalità di interazione".