Assicurazioni auto, Napoli la più cara fra le grandi città

A sopresa è Prato la provincia italiana con il prezzo più alto (598,55 euro) per assicurare un'auto in prima classe di merito. Secondo lo studio di Facile.it, al secondo e al terzo posto si trovano, rispettivamente Caserta e Napoli (595 euro e 580 euro). Le province in fondo alla classifica sono Belluno, Aosta e Vercelli, dove in media si spendono 180 euro per assicurare la stessa auto.

Napoli è prima tra le grandi città, con grande margine su Palermo, dove si spendono circa 380 euro. Segue Firenze (368 euro). Milano è decima con 231 euro. Assicurare a Napoli un'automobile in prima classe costerebbe, a parità di condizioni, il 150% in più che a Milano.