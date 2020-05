Torna l'asporto, Confesercenti: "Soddisfatti ma ora stop a confusione e incertezza"

"Siamo soddisfatti del dietrofront della Regione Campania sull’asporto nelle attività di ristorazione, ora possibili da lunedì 4 maggio – commenta Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania - finalmente le nostre attività di ristorazione, i bar e le pasticcerie/gelaterie hanno le stesse opportunità dei colleghi di tutta Italia, in modo da poter iniziare a fare economia e a recuperare un fatturato azzerato per due mesi dall’emergenza coronavirus".

Il presidente di Confesercenti si dice tuttavia "perplesso per i tempi delle ordinanze" e aggiunge "speriamo che d’ora in poi ci sia maggiore chiarezza nelle decisioni finali . La confusione o l’incertezza non giovano né alla nostra economia, già in crisi, e neanche alla tutela della salute pubblica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda le riaperture, con riferimento ai propri associati, Confesercenti Campania stima che dal 4 maggio pizzerie e ristoranti aperti, per delivery e asporto, passeranno dal 30% al 45% e bar e pasticcerie dal 7% al 15%.