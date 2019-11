Il Ministro Amendola: "Apple Center di San Giovanni esempio per il Sud"

"Come rilanciare il Sud? Qualche indicazione la si può trarre da esperienze come quella dell'Apple Center di Napoli. E' una realtà che ha preso vita grazie ai fondi europei, ma anche grazie all'impegno di multinazinali e istituzioni. Collocato in una periferia a sud del capoluogo campano, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, l'Apple Center ha il pregio di offrire occupazione sul territorio in una terra difficile, contribuendo a formare una nuova classe dirigente e a creare un importante indotto tecnologico". Così Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei, sui quotidiana Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud.