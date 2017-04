Una nuova app sul telefonino per prenotare il taxi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Una nuova App gratuita da scaricare sul telefonino per richiedere o prenotare un taxi a Napoli, in modo semplice e veloce, evitando inutili attese telefoniche. Si chiama App Taxi Napoli 8888, la nuova applicazione, disponibile per le due maggiori piattaforme di smartphones, Android e iOs. Dopo una semplice registrazione sarà possibile richiedere o prenotare un taxi, senza costi aggiuntivi, valutando anche il servizio offerto. "Ci siamo posti l'obbiettivo di rispondere alla domanda del trasporto moderno, anche di quello più esigente", dichiara Salvatore Augusto, direttore della compagnia Taxi Napoli 88.88 che ha promosso l'iniziativa. La nuova App seppur nata da poco, è stata già scaricata ed utilizzata da oltre 2500 utenti che possono contare su una flotta di oltre 500 vetture, tutte equipaggiate di un sistema di geolocalizzazione e di connessione con la centrale. Con App Taxi Napoli, la strada intrapresa dalla 8888 è quella di digitalizzare tutti i processi di informatizzazione, oggi più che mai necessari per superare le obsolescenze del servizio "radiotaxi", rispondendo cosi a chi accusa il comparto taxi napoletano di poca propensione al cambiamento.