Apre la camiceria artigianale “A' Cammisa”

Una camiceria artigianale che affonda le radici nella tradizione napoletana. Con queste premesse apre sabato 11 novembre a Napoli, la camiceria artigianale “A' Cammisa”. Un nome che è un richiamo alla tradizione e che fa riferimento all'arte del ricamo a mano che ha nella terra partenopea radici profonde. Dal 1900 ad oggi, la camicia napoletana è la più prestigiosa al mondo che si differenzia dalle altre per l'elevato numero di cuciture eseguite a mano.

«Questo per noi è motivo di grande orgoglio – afferma Gennaro Varchetta socio fondatore – ecco il motivo per il quale abbiamo pensato di continuare egregiamente questa tradizione». La camiceria aprirà a via Petrarca, in uno degli scenari più belli della città, simbolo da sempre della stessa. «Noi siamo fieri di appartenere alla scuola napoletana – conclude Varchetta – e abbiamo come proposito quello di mantenere alta la nostra fama a livello mondiale».