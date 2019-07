Aperitivo in mare al tramonto per scoprire la storia della città

Una gita in mare al tramonto, un excursus storico alla riscoperta del cuore pulsante della città, tapas di pesce azzurro accompagnate da vini locali: questi gli ingredienti principali della Rione Terra Experience, l’aperitivo fuori dagli schemi di Abbascio ù Mare.

Una barca, pronta a darvi il benvenuto con un’atmosfera intima e accogliente, salperà nel tardo pomeriggio dall’antica darsena di Pozzuoli per accompagnare i suoi ospiti in un viaggio esplorativo, ma anche rilassante, divertente e suggestivo, seguendo la rotta del Molo Caligoliano che, all’epoca romana, era uno dei più importanti scali del mediterraneo.

Il Rione Terra Experience nasce dal desiderio, di persone sinceramente affezionate alle origini della propria città, di mostrare un luogo celato alla vista di turisti curiosi e degli stessi cittadini della bella Napoli e delle sue province.

La storia narra che il Rione Terra sia stato il primo nucleo abitativo dei Campi Flegrei; costruito nel 194 a.C., in un punto alto della città per controllare nemici e rotte marittime, è stato abbandonato nei primi anni ‘70 a causa dei bradisismi e riqualificato alla fine degli anni ‘90. Un’antica rocca che ricorda un presepe di San Gregorio Armeno, spettatrice di tutte le evoluzioni storiche, dalla colonizzazione greca e romana sino all’epoca moderna, nota anche come sbarco di Cuma e Governo dei giusti, è un luogo ricco di storia, cultura, racconti e legende. Un luogo che va scoperto ed esplorato dal mare. Dal mare, perché è dal qui che è possibile ammirarne la maestosità, la struttura a strati, la presenza dominante del tufo e l’architettura contaminata dalle culture che l’hanno abitata.

Così, la barca di Abbascio ù Mare vi mostrerà quei dettagli che sfuggirebbero durante una passeggiata a piedi o un una gita in bici.

E si sa, mare e salsedine costituiscono il connubio perfetto per stimolare l’appetito; quindi, se al termine dell’aperitivo la fame non sarà salpata (per rimanere in tema di mare), potrete assaporare una tipica cena flegrea nella taverna Abbascio ù mare, godendovi la suggestiva location dell’antico borgo marinaro di Pozzuoli, tra le barchette colorate dei pescatori locali e i profumi provenienti dai piccoli balconcini delle case affacciate sul porto.

Non ti resta che prenotare il tuo aperitivo al tramonto, chiamando il numero +39 08119189127, e salire a bordo della Rione Terra Experience di Abbascio ù Mare.