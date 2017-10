La nuova startup campana Aoxoptics presenta il nuovo occhiale tecnologico firmato dall'astrattista Giorgetti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

La vastità di marche e modelli che invadono oggi il mercato mondiale dedicato agli occhiali sembra inesauribile. Da vista, da sole o per puro utilizzo estetico, sono ormai un accessorio che accompagna e migliora il nostro modo di guardare l'universo. Un giro d'affari che vale oggi circa 92 miliardi di euro e in cinque anni avrà un incremento stimato del 55%. Tra la moltitudine di brand che capeggiano, emerge una delle società più all’avanguardia del settore, che da anni, sotto il marchio VLD, investe nel miglioramento del design e della praticità di utilizzo dei propri dispositivi. Oggi l'azienda in grande evoluzione, avvia una nuova startup, l' AOXOPTICS Artigiani Ottici, capitanata dal maestro artigiano Vincenzo Cascone che, con il suo team, realizza occhiali con nuovi materiali che stravolgeranno il mercato. Una nuova lega perfetta, per montature con un punto di rottura pari allo 0,02% del suo volume e con un peso di appena 13 grammi. L'Aoxoptics, effettua senza sosta anche indagini di mercato mirate alla percezione immediata di nuovi orizzonti, per creare sempre pezzi all’altezza, volti a soddisfare la clientela più esigente e attenta alle regole dell’outfit perfetto In una di queste ricerche, l'azienda si è imbattuta nel mondo dell'arte, ingaggiando come testimonial del settore, uno dei nomi più ricorrenti del panorama dell’arte internazionale: Alessandro Giorgetti. L’astrattista, contattato dall'amministratore della società che è rimasto molto colpito dalle sue opere, ha firmato in questi giorni l'accordo per un’immediata collaborazione. Un'intesa tra due entità che puntano al genio e all'innovazione, che segna un'importante partenza e converge in un forte punto in comune. La capacità di vedere oltre. Da questo nuovo connubio, nasce un occhiale firmato Giorgetti, ed ispirato all'opera "L'Ottavo Chakra" dal design unico e in serie limitata, innovativo, resistente e personalissimo, con la peculiarità di una firma che è già un’icona nell’ambito dell’astrattismo internazionale. Seguirà anche la realizzazione di una linea di montature coloratissime ed estive dedicate agli altri sette Chakra, la perfetta visione sarà quindi assicurata e nessuno si dovrà stupire se, migliorando la vista, questi occhiali dessero modo anche al "terzo occhio" di aprirsi verso nuovi confini.