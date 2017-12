Anm, Usb all'attacco: "Si parla insieme di esuberi e straordinari, schizofrenia"

"Come Unione Sindacale di Base, considerando l’attuale stallo in cui è caduta l’ANM sul terreno delle relazioni industriali e sull’assenza, da parte del Comune di Napoli, delle opportune procedure per la ricapitalizzazione, l’immissione in azienda di risorse fresche e la mancanza di un concreto piano industriale, rimaniamo convinti che bene abbiamo fatto a sciogliere la riserva sull’ipotesi di protocollo d’intesa con esito negativo". Così l'Usb lavoro Privato in una nota.

"La tentazione di gridare che l'avevamo detto è forte – afferma Marco Sansone dell’Esecutivo Regionale USB - e che mentre lo dicevamo facevano di tutto per farci apparire come non siamo: irragionevoli ed addirittura irresponsabili, isolandoci, ponendoci fuori dai tavoli unitari in cui si decide il futuro economico e la vita lavorativa dei dipendenti. Intanto, per amore del vero, i nostri dubbi circa la reale volontà dell’Amministrazione Comunale di privatizzare e spacchettare ANM sono diventati patrimonio comune”.

"Bisognerebbe acquisire la consapevolezza che ci troviamo di fronte ad un disastro trasversale che investe sia il ferro che la gomma e che servirebbe un vero piano di risanamento che aggredisca il sistema di potere aziendale che per anni ha garantito la sopravvivenza di sprechi, sacche di parassitismo e rendite di posizione". Si legge ancora nella nota.

“L’Amministrazione Comunale ed il Sindaco di Napoli, non possono concepire un piano di lavoro straordinario senza garantire l’ordinario quotidiano – dichiara Vincenzo Lucchese del Coordinamento Regionale USB Trasporti – a fronte di un annunciato e mai realizzato taglio ai superminimi ed agli stipendi d’oro, si continuano a chiedere sacrifici e collaborazione al personale di esercizio. La pazienza è finita – conclude Lucchese - servono soluzioni concrete. Parlare di esuberi e straordinari, allo stesso tempo, palesa una schizofrenia che non può essere tollerata. Si rasenta il patetico, quando a rifiutare il confronto siano proprio quei sindacati che hanno finora avallato e condiviso soluzioni che non risolvono e medicine che non guariscono”.