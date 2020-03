Pulizia mezzi pubblici, Anm potrebbe pagare gli stipendi ai dipendenti Samir

L'Anm ha assicurato agli addetti alle pulizie della Samir che i loro stipendi - nel caso quest'ultima non dovesse pagarli - saranno coperti dalla stessa azienda di mobiltà del Comune.

L'iter perché vengano corrisposte le spettanze ai 329 lavoratori è già stato fatto partire da Anm.

Ieri i sindacati avevano minacciato lo sciopero, in un momento peraltro particolarmente delicato data l'emergenza Covid 19.

In caso di mancato pagamento, in definitiva, Anm attiverà il subentro nell'erogazione degli stipendi "con la massima velocità possibile consentita dalle norme in materia", si legge in una nota, questo per "dare un segnale chiaro ai lavoratori, ringraziandoli per il lavoro svolto con attenzione e cura in questo periodo delicato, con il duplice obiettivo di garantire la salvaguardia dei diritti dei lavoratori e, allo stesso tempo, la tutela dei cittadini ai quali, grazie alla necessaria continuità dei servizi di pulizia, poter assicurare il servizio di trasporto pubblico che oggi assolve ad una funzione sociale ancora più importante e strategica che nelle condizioni ordinarie".

