Anm in crisi, è polemica sui permessi sindacali: 32mila ore l'anno

Su Anm è bufera. Il piano di salvataggio da 90 milioni per rimettere in sesto i conti in profondo rosso della municipalizzata dà particolare risalto agli sprechi aziendali.

Mentre gli utenti saranno costretti con ogni probabilità a pagare dei biglietti più salati a stretto giro, infatti, una lente d'ingrandimento sulla compagine societaria mostra numerose crepe lontane dall'essere sanate.

In un'analisi del Mattino, infatti, appare particolare la situazione dei permessi sindacali ottenuti in azienda. Sono 32mila ore l'anno, in totale circa 90 ore al giorno: come se 17 o 18 dipendenti non lavorassero neanche un giorno dei 365. Una necessità sacrosanta, ma che appare non voler fare i conti con la crisi dell'azienda.