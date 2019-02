De Magistris: "De Luca vuole far fallire Anm"

“Il Presidente della Regione De Luca ha un piano per far fallire l’Anm”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenendo stamattina su Radio Crc durante la trasmissione Barba & Capelli di Corrado Gabriele. “Ho ragione di ritenere", rincara la dose il primo cittadino, "che nel suo piano ci sia la distruzione del trasporto pubblico a Napoli. Comune di Napoli e Regione impegnano più o meno la stessa cifra su Anm. Noi ci mettiamo 54 milioni. È l’unico caso in Italia in cui la cifra tra Comune e Regione è sostanzialmente identica. Noi abbiamo salvato Anm nonostante la Regione abbia fatto di tutto per non farcela salvare. Ho scritto a De Luca chiedendo un tavolo istituzionale per decidere che fare dopo la scadenza della concessione: la funzione del trasporto locale è regionale ed è stata data in concessione al Comune fino al 31 dicembre. Noi dobbiamo sapere da adesso se vuole continuare a darcela. Noi la chiediamo, sia chiaro. Perché De Luca non convoca il tavolo? Forse ci vuole portare fino alla fine per far scoppiare il bubbone? Sta giocando con l’Anm?”

