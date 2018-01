Anm, vittoria dei sindacati: ridotto il numero di licenziamenti previsti

Sono stati ridotti da 194 a 157 gli annunciati licenziamenti di Anm. Ad annunciarlo il sindacato Usb. "Tra i restanti 157", prosegue la nota, "29 sono le risorse che hanno maturato i requisiti per la pensione, quindi gli esuberi restano 128. Di questi, 85 saranno riqualificati in Anm mentre 43 ricollocati tra Asia e Napoli Servizi".

"Si tratta di un passo in avanti rispetto alle precedenti intese e protocolli" per Adolfo Vallini dell'Usb. "Continueremo a lavorare per rendere meno traumatico ai lavoratori questo momento difficile dell'azienda".