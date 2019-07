Amazon apre il nuovo centro di smistamento ad Arzano: l'inaugurazione | VIDEO

Amazon ha presentato ufficialmente il nuovo deposito di smistamento di Arzano. All'evento hanno preso parte: Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania; Antonio Marchiello, Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania; Russell Grandinetti, Senior Vice President International Retail Amazon; Gabriele Sigismondi, Country Director Amazon Logistics Italia .

C'era grande attesa proprio per Grandinetti che, durante il suo discorso, ha spiegato di avere una nonna napoletana ed è per questo che si sente sempre molto legato alla città partenopea. Inoltre, il vice presidente del colosso americano, ha rivelato la sua fede azzurra, dicendosi compiaciuto per la vittoria di ieri contro il Liverpool, strappando applausi a scena aperta.

Nel corso dell’evento, della durata di circa un’ora, è stato presentato il libro composto dai racconti dei bambini della scuola calcio Sporting Arzano, una riproposizione moderna del celebre libro “Io speriamo che me la cavo. Sessanta temi di bambini napoletani” scritto nel 1990 dal maestro elementare Marcello D’Orta. Amazon sosterrà inoltre la scuola calcio con una donazione di prodotti destinati a supportarne le attività.