Alta velocità, stangata per i pendolari: "Aumenti del 35%"

Una doccia fredda per gli abbonati all’Alta velocità: a partire dal 17 gennaio, gli aumenti annunciati da Trenitalia "sono diventati una dura realtà", come ha fatto sapere Federconsumatori in merito a rincari che sfiorano il 35%. E il Codacons anticipa che presenterà un esposto all’Autorità garante della concorrenza.

“L’abbonamento AV di Trenitalia resta e si fa in quattro”. In effetti, sono quattro le nuove tipologie di abbonamento: valido tutti i giorni per tutto il giorno, tutti i giorni nella fascia oraria 9-17, dal lunedì al venerdì in tutte le fasce orarie oppure dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9-17. Costo variabile in base all’ampiezza delle fasce orarie e ai giorni della settimana.

“Quattro tipologie di abbonamenti con incremento del prezzo che per molti abbonati potrebbero anche significare la rinuncia al posto di lavoro“, commenta ora Federconsumatori. Per poter risparmiare, spiega l’associazione, bisogna prendere i biglietti per le corse nella fascia 9-17, quindi fuori dall’orario di punta dei pendolari. L’aumentato “spropositato” dei biglietti in abbonamento – si legge nel comunicato – colpisce “soprattutto quel mondo, in maggioranza di giovani, che utilizza l’alta velocità per lavoro“.

Qualche esempio: sulla Roma-Napoli si passa dai 356 euro del mese scorso ai 481 per l’orario completo per 7 giorni; sulla Bologna-Firenze dai 224 euro ai 302 attuali; sulla Milano-Bologna da 417 euro a 563; sulla Firenze-Roma da 386 euro a 521.

"Si tratta di aumenti che non appaiono in alcun modo giustificati e che daranno vita ad una vera e propria stangata per gli utenti – ha spiegato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – In particolare ai pendolari che ogni giorno utilizzano la linea viene chiesto uno sforzo economico enorme, che rappresenta un danno materiale evidente, e per tale motivo faremo di tutto per bloccare tali rincari, ricorrendo alle dovute azioni legali”.