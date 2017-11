Truffe da “Black Friday”: l'allarme di Codacons

Mancano poche ore al famoso “Black Friday”, il giorno dell'anno dedicato agli sconti creato negli Stati Uniti. Anche la Campania sarà interessata dall'evento con decine di negozi e catene commerciali che aderiranno, o stanno già aderendo, all'iniziativa. Dietro alle offerte potrebbero però nascondersi anche delle insidie per i consumatori che potrebbero essere vittime di truffe. A lanciare l'allarme è il Codacons che ha deciso di partecipare al “Black Friday” lanciando la propria campagna di tesseramento ad un euro e avvertendo tutti i consumatori delle possibili insidie. In particolare a preoccupare l'organismo di tutela sono gli acquisti online per il quale ha stilato una serie di buone pratiche da seguire:

- Acquistare solo da siti internet sicuri, protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibile dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo;

- Acquistate solo da venditori sicuri: assicurativi del feedback dello stesso e che siano correttamente riportati i dati della società titolare dell’attività commerciale;

- Attenzione alle offerte dei negozi fisici e virtuali che sembrano esageratamente vantaggiose e agli sconti troppo elevati, potrebbero nascondere una truffa;

- Controllate non solo il prezzo del prodotto, ma anche se comprensivo di spese di spedizione o tasse;

- Controllate la data di spedizione, e verificata sempre da dove viene spedito il prodotto;

- Conservate una copia dell’ordine effettuato, e verificate che esista la possibilità di disdirlo senza pagamento di penali;

- Sul web pagate o tramite paypal o carte prepagate (meglio evitare bonifici o carte di credito), e non comunicate mai i vostri dati personali, sia via telefono, sia via mail. Non inserite mai dati privati online.

- Verificare le condizioni di recesso applicate dal venditore online.