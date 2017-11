Alibaba porta in Cina i prodotti napoletani

Alibaba, il più grande market place e-commerce del mondo, con fatturato da capogiro, arriva in Campania (Napoli) e in Puglia per affermarsi anche in Italia.

Domani in occasione dell'incontro al Suor Orsola Benincasa su "Digital marketing & communication" saranno presenti il Rettore Lucio D’Alessandro, Gianluca Tricarico, responsabile Private banking Network Sud di UniCredit, i rappresentanti del pastificio Di Martino, Optima Italia, UniCredit e Alibaba.

L'obiettivo di Alibaba Group è di vendere sulle piattaforme a loro disposizione a centinaia di milioni di consumatori cinesi i prodotti made in Naples, kegati al food come la mozzarella e la pasta o delle case di di moda.