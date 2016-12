Aeroporto di Capodichino, si inaugura il primo hotel a capsule d'Italia

Un hotel a capsule. È l'innovativa soluzione che verrà inaugurata – per la prima volta in Italia – il prossimo 11 gennaio all'Aeroporto Internazionale di Capodichino.

Si chiama BenBo Bed&Boarding, e sarà presentato alle 11 alla stampa ed agli operatori alla presenza di Carlotta Tartarone (Project manager di Bed&Boarding) e di Armando Brunini (Ad di Gesac Spa).

L'hotel viene definito come “nuovo format di ospitalità fast&cheap”. Sarà attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, per un “concept originale e in linea con le tendenze del viaggiare contemporaneo”. Non si tratta di un vero e proprio albergo, ma di piccoli moduli abitativi autonomi: cabine delle dimensioni di circa 4 mq dotate di tutti i comfort necessari per il riposo del viaggiatore.

Realizzato da un pool di imprenditori campani in collaborazione con Gesac, il progetto nasce dal recupero della palazzina ex Ati nella zona Land side dell’aeroporto. Si parte con 42 capsule su 72 autorizzate, per ospitare 40 cabine tipo più 2 cabine per diversamente abili.