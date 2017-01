Hotel Awards 2017, risultati eccellenti per le strutture della Campania

Ottimo risultato per la Campania nei Travelers’ Choice Hotel Awards 2017 di TripAdvisor. La regione ha ottenuto "il plauso dei viaggiatori di tutto il mondo che ne hanno apprezzato le strutture", spiega la portavoce di TripAdvisor per l’Italia Valentina Quattro.

Mentre l'Italia è seconda a livello mondiale dopo gli Stati Uniti, nella classifica nazionale la Campania occupa – in fatto di hotel premiati – il terzo posto: 20 hotel premiati e 29 riconoscimenti, subito il Trentino Alto Adige (28 hotel premiati e 34 riconoscimenti) e la Toscana (22 hotel premiati e 29 riconoscimenti).

“Lo straordinario riconoscimento all’accoglienza turistica della Campania che arriva da TripAdvisor, conferma con 29 riconoscimenti e 20 strutture premiate, lo slancio che la nostra regione sta dando al turismo”, ha commentato il governatore Vincenzo De Luca. “Da un lato il record di presenze e dall’altro l’alta qualità e spesso l’eccellenza delle strutture d’accoglienza rappresentano motivo di soddisfazione e orgoglio – prosegue De Luca - ma anche un ulteriore incentivo nel continuare a fare dell’organizzazione la nostra priorità". "Se arrivano più turisti in Campania, per motivi anche non dipendenti da noi ma dalle congiunture internazionali – conclude il presidente della Regione – abbiamo il dovere di continuare ad offrire sempre di più insieme all’immenso patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale unico al mondo”.

Inoltre, la Campania è la regione con il maggior numero di hotel nella top 10 italiana dei Migliori Hotel di Lusso a pari merito con la Toscana. Sul podio italiano dopo un albergo di Firenze e uno di Roma, c'è infatti il Bellevue Syrene di Sorrento. In quarta posizione, sempre a Sorrento, il Grand Hotel Excelsior Vittoria. Convenienza: nella classifica nazionale degli Hotel con Migliori Tariffe c'è al secondo posto italiano l'Hotel Villa Sirena di Casamicciola Terme, unico hotel campano a entrare nelle Top 10 internazionali.