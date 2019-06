Novità nel sistema aeroportuale campano, De Luca: "In arrivo 8.500 posti di lavoro"

Vincenzo De Luca, a Radio Crc, ha parlato sul via libera al sistema aeroportuale campano che comprenderà i due scali di Napoli Capodichino e di Pontecagnano. "La Campania - ha ricordato De Luca - era l'unica grande regione con un solo aeroporto. Il problema è che Capodichino, in questi anni ha gestito tutto in maniera splendida, raggiungendo però la massima possibilità di espansione. E' un aeroporto in piena area urbana e non possiamo andare molto oltre i 10 milioni di viaggiatori. L'idea è dare mandato a Capodichino di gestire tutto il sistema aeroportuale campano, aggiungendo allo scalo napoletano l'aeroporto di Costa d'Amalfi, per dare respiro a Capodichino e nell'arco di 3 o 5 anni avere un sistema aeroportuale che garantisca uno sviluppo da 17,5 milioni di passeggeri distribuiti sui due scali". Nell'operazione sarebbero impegnati investimenti per 230 milioni di euro tra il fondo privato che gestisce Capodichino e la Regione e 8500 nuovi posti di lavoro.

Spese

Vincenzo De Luca si è scagliato poi contro Matteo Salvini sulle spese per il personale delle Regioni, citando un rapporto molto interessante pubblicato dalla Corte dei Conti. "Secondo la legge finanziaria del 2010 non si potevano assumere persone oltre la soglia del 2004 ridotta dell'1,4%. Mentre le Regioni, a cominciare dalla Campania, hanno rispettato il vincolo, cinque Regioni del Nord, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia e Toscana, hanno speso 10 volte di più, se ne sono infischiati. Sono quelli che vogliono l'autonomia e ci fregano 6-7 miliardi per Regione, ma non gli faremo fare neanche un passo avanti".

Regionali

"Io sono evangelico, accolgo a braccia aperte tutti quanti. Chi si vuole candidare, si candidi". E' infine, il commento del presidente della Regione Campania, sulle possibili candidature alle elezioni regionali del 2020 in Campania di Stefano Caldoro per il centrodestra e del ministro dell'Ambiente Sergio Costa per il Movimento 5 Stelle.