Caos Capodichino, raffica di multe: "Oltre 10mila con la Ztc"

Il presidente Confeserecenti di Napoli, Vincenzo Schiavo, ed il presidente della Federnoleggio-Confesercenti provinciale, Antonio Paone, hanno annunciato lo stato di agitazione degli autonoleggiatori ncc (noleggio con conducente, sia di automobili che di autobus) in seguito, afferma una nota, ''alla mancata risposta da parte della Gesac e dell'assessorato alla Mobilita' del Comune di Napoli alle ripetute sollecitazioni e richieste di incontro per la risoluzione delle conseguenze create dalle migliaia di contravvenzioni elevate per un malfunzionamento del sistema di controllo d'accesso Ztc (zona a traffico controllato) dell'aeroporto di Capodichino''.

La protesta degli operatori, ''che attraverso Confesercenti nelle scorse settimane avevano chiesto l'annullamento delle oltre diecimila contravvenzioni ingiustamente notificate e causate dal malfunzionamento del sistema automatizzato di controllo d'accesso, attivo all'aeroporto di Capodichino dal 12 settembre scorso'', non ha ancora portato, si afferma, ''ad un incontro chiarificatore con i dirigenti della Gesac spa che gestisce i servizi aeroportuali dello scalo partenopeo''. Vincenzo Schiavo ''ha comunicato oggi in via formale la decisione di proclamare lo stato di agitazione della categoria al prefetto, Carmela Pagano, al sindaco Luigi de Magistris, all'assessore alla Mobilita', Mario Calabrese, e al comandante della Polizia municipale, Ciro Esposito''.