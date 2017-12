Festa all'Aeroporto di Capodichino: si brinda all'8milionesimo passeggero

Giornata importante quella di oggi per l'aeroporto di Capodichino, dove si è brindato all'8milionesimo passeggero con Luisa Piccolo, in partenza per Catania con un volo Easyjet, insieme con la piccola Marilisa e con la madre.

La signora Luisa, visibilmente emozionata dopo aver appreso la notizia, è stata premiata dell'amministratore delegato di Gesac Armando Brunini, e alla presenza del direttore di Aeroporto (Enac) Gennaro Bronzone, con un maxi biglietto aereo omaggio per 2 persone per una destinazione a scelta tra le 98 (nazionali ed internazionali) del network dell'Aeroporto Internazionale di Napoli.

L'Aeroporto Internazionale di Napoli registra nel 2017 una crescita che si attesta a livelli superiori al 25%.