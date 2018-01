Acqua, nuovo punto di assistenza della Gori

Stamattina, alla presenza del sindaco, Aniello Rega, del presidente di GORI, Michele Di Natale, e del consigliere d’amministrazione, Francesco Saverio Auriemma, e del vicesindaco Giuseppe Scotto, è avvenuta l’inaugurazione del nuovo punto informativo che rappresenterà un’ulteriore modalità di contatto tra i cittadini e Gori a Castello di Cisterna. Lo Sportello Amico, nasce da un protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune e azienda per l’istituzione di un punto informativo presso la Casa comunale in via Vittorio Emanuele.

L’intesa ha previsto la formazione di personale comunale sull’utilizzo dei sistemi informativi di GORI e di myGORI, il canale di comunicazione grazie al quale collegandosi all’indirizzo www.goriacqua.com è possibile effettuare una serie di richieste avanzabili presso gli sportelli fisici di GORI, quali l’attivazione di una nuova utenza, la voltura o la disdetta della fornitura, la rateizzazione delle bollette, il pagamento delle fatture, l’invio delle bollette a mezzo e-mail, la rettifica della fatturazione, la comunicazione della lettura del misuratore e tante altre. Lo Sportello Amico, aperto dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 12:00, consente in tal modo ai cittadini di Castello di Cisterna di non dover raggiungere lo sportello di Pomigliano d’Arco per il disbrigo delle pratiche.