Aci conferisce associazione onoraria ad Amedeo Manzo

Il Presidente della Banca di Credito Cooperativo, Amedeo Manzo, nella qualità di Amministratore Unico della Napoli Holding, è andato in visita all’Automobile Club Napoli per ricevere l’associazione onoraria all’ACI, conferitagli dal Presidente Antonio Coppola “per gli alti meriti acquisiti sul campo” e, soprattutto, “in segno di solidarietà con il tentativo di salvare il trasporto pubblico a Napoli”.

Il Presidente dell’ACI Napoli, in rappresentanza dei cittadini che si muovono con qualsiasi modalità di trasporto, ha assicurato il massimo impegno dell’Ente per la salvaguardia della “mobilità responsabile”, afflitta in città da tante difficoltà. Entrambi, perciò, hanno convenuto sull’appello ad usufruire dei “mezzi pubblici” sostenendone il relativo costo con il pagamento del biglietto.

Hanno, altresì, concordato di promuovere qualsiasi impegno volto alla soluzione, nel tempo, dei problemi incancrenitisi nel corso degli anni, a partire dall’adozione di una rigida amministrazione dell’azienda che, in passato, non ha garantito efficienza e qualità del servizio tali da meritare una maggiore e consapevole considerazione del trasporto pubblico negli usi e costumi della Città. La collaborazione tra chi eroga un servizio pubblico ed i relativi fruitori, hanno detto, è fondamentale per gli interessi della collettività sulla quale, alla fine, si scaricano disservizi, costi e sacrifici.